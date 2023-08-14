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Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, “Uzun yıllar sonra buluştuğumuz 1. Lig’e galibiyetle başlamak bizleri çok mutlu etti. Gol yemeden bitirdik maçı. Henüz ilk maçımıza çıktık. Kazanarak sahadan ayrılmak büyük moral oldu. Aynı ciddiyet ile yolumuza devam edeceğiz. Rakiplerimize saygı gösteren bir ekibiz ve saygı görmek isteyen bir takımız” açıklamasında bulundu.

Takıma transfer takviyesi yapılabileceğini vurgulayan Tahsin Tam, “Oyuncularımın performansından memnunum. Ama henüz transfer sezonu kapanmadı. Takıma birkaç takviye yapabiliriz” diye konuştu.