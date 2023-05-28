Konuyla ilgili konuşan Başkan Yalçın, “Kendisi ile görüşeceğiz Karşılıklı fikirlerimiz uyuşursa, tabii ki devam ederiz. Ama fikir ayrılıklarımız olursa, hocanın hedefleri ile alakalı, mali konularla alakalı, kesinlikle diretmeyiz. Hacımız, mali konularla alakalı olarak bizim vereceğimizin üzerinde bir rakam talep ederse, ya da şu şu oyuncuları kesinlikle istiyorum derse, o konuda net bir çizgimiz var. Çünkü alınan oyuncuları kulüp olarak kendimiz transfer ediyoruz. Hoca ile istişare yaparak alıyoruz” şeklinde konuştu.