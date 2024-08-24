Başaran'ın cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen hakka yürüme erkanının ardından Tarhan Köyü’ne götürüldü ve köy mezarlığında düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Dede Şahin Polat'ın gülbengleri eşliğinde gerçekleştirilen cenaze törenine; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Sekreteri Halil Ünal, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Veli Uysal, Ömer Boyraz, Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, Eğitim Sen önceki Şube Başkanı Mehmet Öztürk, Emek Partisi, DEM Parti ve Sol Parti temsilcileri, ailesi, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ