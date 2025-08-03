Birlik merkezinde yapılan toplantıda, otomatik sağım sistemi kullanan işletme üreticileri ve birlik üyeleri bir araya gelerek süt hijyeninin sağlanması ve kalitesinin artırılması üzerine önemli bir istişare gerçekleştirdi.

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya’nın öncülüğünde yapılan toplantı, beslenme stratejileri, genetik-ırk faktörleri ve laktasyon dönemi gibi süt üretiminin temel unsurları hakkında derinlemesine fikir alışverişine sahne oldu.

Toplantının ardından, Yılmaz Kaya ve üreticiler, yeni kurulan TMR Yem Tesisi’nin alanında incelemelerde bulunarak, tesisin işleyişi hakkında üreticilerimize bilgiler sundu. Bu inceleme, üyeler için büyük bir önem taşırken, üreticilerin süreç hakkında daha kapsamlı bilgi edinmelerine olanak sağladı.

Etkinlik sonunda, katılımcılar, ilimizdeki kadın kooperatifleri tarafından üretilen yöresel ürünlerin satışa sunulduğu Hanımeli Market'i ziyaret etti. Üyeler, burada alışveriş yaparak yöresel ürünler hakkında gözlemlerde bulundular.

Yılmaz Kaya: “Yeni kurulan TMR Yem Tesisimizin, üyelerimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ederiz. Bu tesis, süt üretiminde hijyen ve kaliteyi en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen bir adım olup, sektördeki tüm paydaşlar için büyük bir katkı sağlayacaktır” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi