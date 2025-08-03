Alaca Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törende, çiftin nikâhı Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan tarafından kıyıldı. Törene, çiftin yakınlarının yanı sıra ilçe protokolünden davetliler de katıldı.

Nikah şahitliğini yapan Kaymakam Dinçer, çifti tebrik ederek, “Birbirinize daima sevgi, saygı ve anlayışla yaklaşmanızı temenni ediyorum. Ailenizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum” dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı nikah töreninde Gurbet & Emrullah çiftini kutlayan Belediye Başkanı Şerif Arslan evlilik cüzdanını takdim ederek mutlu bir aile hayatı diledi. Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi