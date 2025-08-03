Hitit Ekmeği, Kök Boya ve Camili Kilimi ile Gölpınar Hitit Barajı projeleri masaya yatırılırken, faaliyet planları gözden geçirildi ve uygulama takvimi oluşturuldu.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Alaca’da desteklenen projelerle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer başkanlığında düzenlenen toplantıya, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Ataç ve proje ekibi katıldı.

Toplantıda OKA’nın desteklediği Hitit Ekmeği Strateji ve Eylem Planı, Kök Boya ve Camili Kilimi Dokuma Atölyesi Strateji Eylem Planı, Gölpınar Hitit Barajı Strateji Eylem Planı projelerinin içerikleri hakkında bilgilendirme bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, projeler kapsamında yapılacak faaliyetler görüşülürken, Türkiye'de yapılmış örnek uygulamalar incelenerek proje takvimi oluşturuldu.

Muhabir: SELDA FINDIK