Parti teşkilatının yeni dönem saha faaliyetlerinin planlandığı toplantıda, il genelinde gerçekleştirilecek ziyaret, buluşma ve iletişim stratejileri ele alındı.

AK Parti İl Başkanlığı’nda yapılan toplantıda konuşan İl Başkanı Alar, 2025-2026 çalışma dönemine dair kararlılık mesajı verdi. Alar, “Bu güzel memleketimizde dokunmadığımız gönül, sıkmadığımız el bırakmayacağız inşallah. Sahaya ineceğiz, vatandaşımızın sofrasına, çayına, derdine ortak olacağız” diye konuştu.

Yapılan değerlendirmelerde, parti tabanının dinamik tutulması, vatandaşla birebir temasın artırılması ve yerel sorunların doğrudan yerinde tespiti için kapsamlı bir saha takvimi oluşturulması kararlaştırıldı.

Saha Çalışmaları Program Hazırlama Komisyonu’nun ilk toplantısında, ilçelerden mahallelere kadar uzanan tüm yerleşim yerlerinde ziyaret planlarının yapılması, saha ekibi görevlendirmeleri ve öncelikli temas noktalarının belirlenmesi gibi konular ele alındı.

İl Başkanı Av. Yakup Alar, “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm teşkilat mensuplarımızla birlikte yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz. Hedefimiz; Çorum’un her noktasına ulaşmak ve gönül köprülerimizi güçlendirmek” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi