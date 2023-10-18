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Ümit Türkyılmaz tarafından işletilen Sürat Kargo Leblebiciler Şubesi için düzenlenen açılış törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkan Vekili Erdal Kolaylı, Sürat Kargo Karadeniz Bölge Müdürü Mustafa Şahinkanat ve çok sayıda davetli katıldı.



Sunuculuğunu Çorum'un başarılı sunucularından Umut Radyo sahibi Uğur Çınar’ın üstlendiği açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, şehre estetik kaygılarla baktıklarını belirterek, Belediye olarak kargocular için ideal bir bölge oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aşgın’ın konuşmasının ardından Sürat Kargo Leblebiciler Acentesi dualar eşliğinde faaliyetine başladı.