Trendyol 1.Lig 36.hafta maçında Arca Çorum FK sahasında Sivasspor'u konuk etti. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26.dakikasında ev sahibi Çorum FK Samudio'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 9 dakika sonra konuk Sivasspor Feyzi Yıldırım ile skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda galibiyet golü için yüklenen Kırmızı-Siyahlılar 56.dakikada Fredy'nin attığı golle skoru 2-1 yaptı. Kalan sürede Serdar ile bir gol daha bulan Arca Çorum FK kritik maçı 3-1 kazanarak Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaştı.

Bu sonucun ardından ev sahibi Çorum FK puanını 67 yaparken, konuk Sivasspor ise 50 puanda kaldı.