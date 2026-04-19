Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Gençlik Spor Oyunları yarın akşam bovlng yarışmalarıyla start alacak.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bovling müsabakaları Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu ve Buhara Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kızlarda 32, erkeklerde ise 75 sporcu mücadele edecek.

Çorum Belediyesi Gençlik Spor Oyunları çerçevesinde corn hole, langırt, dart, penaltı atışları, basketbol şut yarışmaları, lazer tabanca atışları ve geleneksel okçuluk yarışmalarının programı ise henüz açıklanmadı.