Çorumlu iki güreşçi, yarın Arnavutluk’ta başlayacak Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli mayo ile Türkiye’yi temsil edecek.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, 20-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek milli takımlar, Arnavutluk’a gitti. Milli takımlarda Çorumlu 2 antrenör ve 2 sporcu bulunuyor.

Çorumlu antrenör Yasin Bolat’ın da teknik kadroda yer aldığı Serbest Güreş A Milli Takımı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün Çorumlu güreşçisi Rıfat Eren Gıdak, 97 kiloda milli mayoyu giyecek. Gıdak, büyükler kategorisinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası’nda mindere çıkacak.

Grekoromen stilde ise, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün Çorumlu güreşçisi Mert İlbars 60 kiloda Türkiye’yi temsil edecek. Mert İlbars da Rıfat Eren Gıdak gibi büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mindere çıkacak. Çorumlu antrenör Hamdi Erarslankılıç da grekoromen stilin teknik kadrosunda yer alıyor.