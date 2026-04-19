Önceki hafta, Antalya’da düzenlenen 28.Uluslararası U17 Zafer Kupası’nda, kadınlar 61 kiloda Türkiye’yi temsil eden ve tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanan İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez, bu kez Şampiyonlar Turnuvasında milli mayo ile ülkemize madalya kazandırdı.

Antalya-Kemer’de, 20 ülkeden 800 sporcunun mücadele ettiği Uluslararası U20 Champions Tournament’te bu kez 62 kiloda milli mayo ile Türkiye’yi temsil eden Özdenur Özmez, kendinden büyük sporcularla mücadele ederken, altın madalya şansını kaybettikten sonra bronz madalya müsabakasını kazanarak üçüncü oldu. Bu sıklette Macar güreşçi Bager Barbara şampiyon olurken, Rus sporcu Alekseeva Arina ikinciliği elde etti. Özdenur Özmez ile Kırgız güreşçi Zhusueva Mansuza Melisovna ise üçüncülüğü paylaştı.

Böylece, İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez, 1 hafta içerisinde, iki uluslararası turnuvada 1 altın, 1 bronz olmak üzere iki madalya kazanarak çok önemli bir başarıya daha imza attı.