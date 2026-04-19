Arca Çorum FK’nın gelecek haftaki rakibi Sakaryaspor, ligden düşmesinin kesinleşmesinden sonra çıktığı ilk maçta, kendisi gibi gelecek sezon 2.Lig’de mücadele edecek olan Hatayspor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı’nda oynanan ve İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden İlker Yasin Avcı’nın yönettiği maçta 11.dakikada Melih Bostan’ın golüyle öne geçen Sakaryaspor, 57.dakikada Hakan Çinemre’nin golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 7 haftaya çıkan Sakaryaspor puanını 34’e, Hatayspor ise 11’e yükseltti.