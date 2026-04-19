Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası 13-16 Nisan tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda özel öğrencinin mücadele ettiği şampiyonaya Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri damga vurdu.

100 metre mental genç erkekler kategorisinde koşan Emirhan Büyükafşar Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, 200 metre genç down kızlar kategorisinde ise Seçil Karakütük ve 800 metre mental genç erkeklerde se Baran Kelten Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.