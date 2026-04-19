Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Arca Çorum FK, Pazar günü (bugün) az da olsa play-off şansı bulunan Sivasspor’u konuk edecek.

Kırmızı-siyahlılar, Sivasspor karşısında 3 puan alarak aynı zamanda 3 haftalık galibiyet özlemini de sonlandırmanın hesaplarını yapıyorlar. Zorlu maç öncesinde takımda cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı bulunan Thiam’ın oynaması beklenmiyor.

Sivasspor cephesinde de tek hedef galibiyet. Play-off potasının 4 puan gerisinde olan kırmızı-beyazlılar, Çorum’da kazanarak umutlarını son 2 haftaya taşımayı hedefliyorlar.

64 puanla 4.sırada yer alan Arca Çorum FK ile 50 puanlı 9.sıradaki Sivasspor arasında, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Yiğit Arslan yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada Yiğit Arslan’ın yardımcılıklarını Denizli bölgesinden İbrahim Ethem Potuk ile Ankara bölgesinden Murathan Çomoğlu yapacak. Ankara bölgesinden Burak Kamalak da dördüncü hakem olarak görev alacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas’ta oynanan maç 1-1 bitmişti.