Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 36.hafta maçında konuk edeceği Sivasspor’la resmi olarak ikinci kez karşılaşacak.

Geçtiğimiz sezonlarda Sivasspor’la iki kez hazırlık maçında karşılaşan Çorum ekibi, ligde ise ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım ilk kez bu sezon Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip olurken, 17.haftada Sivas’ta oynanan maç 1-1 bitti. 13 Aralık 2025 günü Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan maçta Sivasspor’un golünü 8.dakikada Valon Ethemi atarken, Arca Çorum FK’nın golü 21.dakikada Emeka Eze’den geldi.

İki takım, Çorum’da ilk kez karşı karşıya gelecek.