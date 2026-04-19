Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Sivasspor maçıyla birlikte 488. Kez puan maçına çıkacak.

Bugüne kadar 487 kez puan maçına çıkan Arca Çorum FK 3’ü hükmen 214 galibiyet, 130 beraberlik, 143 yenilgi alıp 772 puan topladı. Bu maçlarda 700 gol atan kırmızı-siyahlı takım kalesinde 517 gol gördü.

Arca Çorum FK, 487 maçın 242’sini sahasında oynarken, 128 galibiyet, 65 beraberlik, 49 mağlubiyet aldı. Hanesine 449 puan yazdıran Çorum ekibi rakip fileleri 405 kez havalandırırken, 229 gol yedi.

Kırmızı-siyahlılar deplasmanda çıktıkları 245 karşılaşmanın ise 86’sını kazanıp 65’inde berabere kalırken, 94’ünde ise yenildi. Hanesine 323 puan yazdıran Arca Çorum FK attığı 297 gole karşılık kalesinde 288 gole engel olamadı.