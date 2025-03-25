Dicle ve Kılıç’ın ziyareti sırasında, sanayi, turizm ve kadın kooperatifleri gibi önemli kalkınma alanlarında iş birliği fırsatları değerlendirildi. Görüşmede, bölgenin ekonomik kalkınmasına yönelik yapılabilecek projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Köksal, OKA ile yapılacak iş birliklerinin özellikle yerel kalkınma ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür ziyaretlerin ilçeye katma değer sağlayacak projelerin hayata geçirilmesinde etkili olacağını ifade etti.

Ziyaretin sonunda, OKA Genel Sekreteri Dicle ve Çorum Koordinatörü Kılıç, Kaymakam Köksal’a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, ortak projelerle bölgeye katkı sağlama konusunda kararlılıklarını yineledi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ