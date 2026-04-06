Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi’nde, play-off yarı final rövanş maçında İzmir temsilcisi Arkasspor’u “altın set” sonucu eleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, finalde Sungurlu Belediyespor’a rakip oldu.

Play-off yarı finalinde İzmir temsilcisi Arkas ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor eşleşirken, İzmir’de oynanan maçı Arkasspor 3-1 kazanmıştı. Maçın rövanşı Cumartesi günü Kocaeli’nde oynandı. Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk seti 25-16, ikinci seti 25-23 kazanan Kocaeli ekibi 2-0’lık avantaj elde ederken, üçüncü seti 25-22 Arkas kazandı. Dördüncü seti 25-20 kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçı da 3-1 aldı.

ALTIN SET

İlk maçı da aynı skorla İzmir ekibi kazandığı için finalisti belirlemek üzere altın set oynatıldı. Altın seti 15-12 kazanan Kocaeli finale yükseldi.

FİNAL 8 NİSAN’DA

Arkas’ı da eleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, normal sezonu ikinci sırada tamamladığı için direkt finale yükselen Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor’un rakibi oldu. Çorum temsilcisi ile Kocaeli ekibi, 8 Nisan Çarşamba günü, Ankara’daki TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu’nun Efeler Ligi’ne yükselme maçına çıkacak. Saat 13.00’te başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak maçın galibi Efeler Ligi’ne yükselecek.