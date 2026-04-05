1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi 13.hafta maçında lider Mimar Sinanspor, Ulukavakspor’a konuk oldu. İtfaiye Sahası’nda oynanan karşılaşmanın 21.dakikasında Fatih Serkan ile 1-0 öne geçen Mimar Sinanspor ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Yeşil-Siyahlılar 58’de Furkan ile skoru 2-0 yaptı. Rakibi karşısında etkili futbolunu son bölümde de devam ettiren Mimar Sinan temsilcisi 67.dakikada bir kez daha sahneye çıkan Fatih Serkan ile skoru 3-0’a getirdi. Kalan sürede Yunus Emre ile bir gol daha bulan Mimar Sinanspor maçı 4-0 kazandı.

Bu sonucun ardından puanını 36 yapan Yeşil-Siyahlılar 3-0 hükmen galip geleceği son hafta maçları öncesi şampiyonluğunu ilan ederek gelecek sezon Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil etmeye hak kazandı.

Maçın ardından düzenlenen törenle şampiyon Mimar Sinanspor kupasını büyük bir coşkuyla aldı.



ULUKAVAK GÖZÜNÜ TFF'YE ÇEVİRDİ

Mimar Sinanspor’a 4-0 yenilen Ulukavakspor son hafta maçları öncesi ligden çekilen Gülabibeyspor’un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Ancak, Siyah-Beyazlı kulüp ligde kalmak adına gözünü TFF’ye çevirdi. Küme düşmeme mücadelesi verdiği rakibi İskilipspor’un yarıda kalan 11.hafta Alaca Belediyespor maçı bilindiği üzere TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na (AFDK) taşınmıştı. Kurul ilerleyen günlerde bu maç hakkındaki nihai kararını açıklayacak. AFKD’nın İskilipspor’un 3 puanı silmesi durumunda Ulukavakspor’un ligde kalma umudu son maça taşınacak.