Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U15 Bölgesel Gelişim Ligi Play-Off 1.Tur açında Arca Çorum FK ile Samsunspor Amasya’da karşı karşıya geldi. Fındıklı Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. İkinci yarının henüz başında Samsunspor Cem’in golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra hakemin de yanlı kararları ile oyunun kontrolünü eline alan Samsun temsilcisi dakikalar 71’i gösterdiğinde ikinci yarıda oyuna giren Furkan Bera ile skoru 2-0 yaptı. Çorum FK 75.dakikada Yiğit ile farkı 1’e indirse de kalan sürede Furkan ile üst üste 2 gol daha bulan Samsunspor maçı 4-1 kazanarak bir üst tura adını yazdırdı. Kırmızı-Siyahlılar ise bu yenilginin ardından finallere veda etti.

SAHA: Amasya Fındıklı.

HAKEMLER: Adem Karakaya, Melih Öksüz, Eren Keskin.

ARCA ÇORUM FK U15: Mustafa, Rüzgar Efe, Adil Efe, Selman, Rüzgar, Kaan, Kuzey Taha, M.Talha, Ali Sarper, Enes, Eymen.

YEDEKLER: Eyüp, Yiğithan, Bulut Efe, Mahmut, Toprak, İbrahim Arda, Elvan, H.Metehan, Arda Baran, Hamdullah.

SAMSUNSPOR U15: Kuzey Can, Poyraz, Ege Cemil, İbrahim Hakkı, Cem, Toprak, Baran, Eymen, Batu, Metin Mert, Yiğit.

YEDEKLER: Tuna, Taha Berk, Furkan Bera, Fırat, Şerif, Emir, M.Anıl.

GOLLER: Dk.45 Cem, Dk.71, 80 ve 80+4 Furkan Bera (Samsun), Dk.75 Yiğit (Çorum FK).