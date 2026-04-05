Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, Bandırmaspor’a 1-0 yenildikleri maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür ederken, “Birlikte başaracağız” ifadesini kullandı.
Yenilgi nedeniyle üzgün olduğunu kaydeden Başkan Baran Korkmazoğlu “Büyük Çorum ailesi; ben de sizler gibi maçın sonucundan dolayı derin üzüntü içerisindeyim. Bu akşam birliğimizi ve beraberliğimizi sonuna kadar hissettirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. İçiniz rahat olsun. Birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.
