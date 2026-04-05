Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bandırmaspor karşısında alınan 1-0’lık yenilgi nedeniyle üzüntüsünü dile getirirken, mağlubiyeti “nazar boncuğu” olarak niteledi.

Maç öncesinde, Belediye hoparlörlerinden yaptığı duyuru ile Çorum halkını maça davet eden Belediye Başkanı Aşgın, karşılaşmayı protokol tribününden izlerken, alınan 1-0’lık yenilgiden sonra yaptığı açıklamada, “Nazar kessin, hedefe ulaşana kadar durmak yok. Biz inandık sizlere; o sene, bu sene inşallah.

Terinin son damlasına kadar mücadele eden takımımız Arca Çorum Futbol Kulübü'müzü ve stadı dolduran şanlı taraftarımızı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.