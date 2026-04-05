Süper Lig hesapları yapan Arca Çorum FK’da Bandırmaspor karşısında alınan 1-0’lık yenilgi sonrası gözler 7 Nisan’da Bodrum FK ile oynanacak maça çevrildi. Kırmızı-siyahlı takım, sahasında oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bandırmaspor yenilgisi sonrası, Cumartesi günü yapılan antrenman öncesinde teknik direktör Uğur Uçar futbolcularıyla sahada yaptığı kısa toplantıda Bandırmaspor maçını değerlendirirken, Bodrum FK maçının önemine dikkat çekti.
Kırmızı-siyahlılar, Cumartesi günü yaptıkları yenileme antrenmanın ardından bugünü de taktik içerikli antrenmanla geçirerek Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Muhabir: Haber Merkezi