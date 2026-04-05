Arca Çorum FK’nın Bandırmaspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerde anlamlı bir sürpriz yaşandı. Kulübün sahibi Savaş Balçık ve Başkanı Baran Korkmazoğlu için özel olarak hazırlanan pankart açıldı.

La Bamga Bayan Kuaförü tarafından açılan pankartta, “Kimsesizlerin sesi Savaş Balçık ve Baran Korkmazoğlu sizleri seviyoruz” ifadeleri yer aldı. Karşılaşma öncesinde açılan pankart, sosyal sorumluluk projeleri ve topluma yönelik destekleriyle öne çıkan kulüp yönetimine duyulan sevginin bir göstergesi olarak yorumlandı.