Arca Çorum FK, Bandırmaspor karşısında aldığı 1-0’lık yenilgi ile hem Süper Lig’e direkt yükselme şansını zora soktu, hem de 13 maç aradan sonra gol atamadı.

En son, ikinci yarının ilk haftasında, Diyarbakır’da 1-0 kaybettiği maçta gol atamayan Arca Çorum FK, sonrasında çıktığı 12 maçta da gol bulmuştu.

Öte yandan, Bandırmaspor maçı, Arca Çorum FK’nın bu sezon gol atamadığı 7.karşılaşma oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, Vanspor (0-0), Boluspor (0-0), Bandırmaspor (0-1), Bodrum FK (0-4), Erzurumspor (0-1) ve Amedspor (0-1) maçlarında da gol atamamıştı. Çorum ekibi, Bandırmaspor’la oynadığı iki maçta da gol atma başarısı gösteremedi.