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İlçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araç araçları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Denetlemeye jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra Milli Eğitim Şube Müdürü Nazim Gürgül başkanlığında Taşımalı Eğitim Komisyon Üyeleri de katıldı.

Denetlemede eksiklikleri olduğu tespit edilen araçlara uyarı yapılarak, eksikliklerini gidermeleri istendi.