Sungurlu Belediyesi şehir merkezindeki park sorununun önüne geçmek için yol bölme çalışması başlattı.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Yetik; “İlçemiz merkezinde tamamlanan sıcak asfalt serim ve çizgi çalışmaları sonrası park sorununun önüne geçmek adına yol bölme çalışmalarımız başladı. Belediye Başkan Yardımcımız Sn. Mehmet Yetik çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı” ifadeleri kullanıldı.

Editör: Haber Merkezi