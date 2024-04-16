Çorum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren Seramik Dünyası Yapı Market sahibi Mustafa Kayar, her yıl ücretsiz fidan dağıttığını ifade ederek, bu yılda 50 bin adet fidan dağıtımı yapacağını söyledi. Mustafa Kayar, kendi kazançlarının bir bölümü ile fidan alıp ve bedava olarak ilçe halkına dağıttıklarını ifade etti. Kayar, amaçlarının daha yeşil ve daha güzel bir Sungurlu olduğunu vurgulayarak, herkesi fidan dikmeye davet etti.

Kayar, “Her yıl ücretsiz fidan dağıtıyorum. Geçen yıl 30 bin adet fidan dağıttık, bu yılda 50 bin adet fidan daha dağıtacağız. Fidanları tamamen ücretsiz olarak, hayrımıza kimseden para pul istemeden veriyoruz. İlçede yaklaşık sekiz yıllık bir firmayız ve kazancımızın bir bölümünü fidan alıp, bedava dağıtmaya ayırıyoruz. Herhangi bir kar amacımız yoktur. Haydi Sungurlulular bir fidanda siz dikin, Sungurlumuz daha da güzelleşsin.” ifadelerini kullandı.



Editör: UĞUR GÖRKEM