Karasinek ve sivrisineğin en büyük üreme kaynakları olan hayvan gübrelik alanları ile dere yataklarında mücadele çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Belediye ekipleri ilçedeki 17 mahallede belirli bir program dahilinde ilaçlama çalışmaları yürütürken havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda günün belirli saatlerinde araç üstü ve mobil araçlarla ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.



Birçok hastalığın kaynağı olan vektörle mücadeleyi şehir genelinde tespit ettikleri üreme alanlarında fiziksel ve larva mücadele çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirten Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, “Problemi kaynağında çözmek için bu çalışmamıza büyük önem veriyoruz. İlçe merkezinde hava sıcaklıkları arttığında ULV araçlarımızla her hafta cadde ve sokaklarımızda, evsel atık çöp konteynırlarında ise 15 günde bir vektörel mücadele çalışması yapılacak” şeklinde konuştu.

Kaçak döküm yapılan gübrelik alanlar ve küçük su birikintilerinde binlerce larvanın üreyebileceğine dikkat çeken Muhsin Dere, “Vektörel mücadelede vatandaşlarımızın desteği bizim için çok önemli. Yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın aldığı tedbirler birleşince daha etkili ve daha güzel sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Hemşerilerimizden evsel katı atıklarını çöp poşetlerinin ağzını kapatarak çöp konteynırına bırakıp konteynır kapaklarını da kapalı tutmalarını istiyoruz” dedi.

İlçede belirli periyotlar ile yılın 12 ayında vektörel mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Dere, insanların yaşam kalitesini etkileyen karasinek ve sivrisineklerle kaynağında mücadele ettiklerini vurguladı.