Çorum’un Sungurlu ilçesinde, köylerde çevre temizliğini ve atık yönetimini modern bir sisteme kavuşturacak önemli bir adım atıldı. Sungurlu Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi geçtiğimiz günlerde tamamlanan Katı Atık Transfer İstasyonu projesinin yapımına yüklenici firma tarafından resmen başlandı.

İlçeye bağlı köylerden toplanan evsel katı atıkların düzenli bir şekilde bertaraf tesisine ulaştırılmasını sağlayacak istasyon, hem çevre kirliliğinin önlenmesinde hem de atık yönetiminde büyük kolaylık sağlayacak. İstasyon inşaatının startı verilmesiyle birlikte sahada yoğun bir çalışma temposu hakim oldu.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, çalışmalara dair detaylı bilgi aldı. İnceleme sırasında Kaymakam Köksal’a, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Özcan Günindi eşlik etti. Günindi, istasyonun teknik özellikleri, kapasitesi ve tamamlanma süreci hakkında kapsamlı bilgi aktararak, projenin bölgeye sağlayacağı avantajları anlattı.

Kaymakam Köksal, yaptığı açıklamada Katı Atık Transfer İstasyonu’nun yalnızca Sungurlu merkezine değil, ilçeye bağlı tüm köy ve yerleşim yerlerine hizmet vereceğini belirtti.

Köksal, “Bu proje, köylerimizden düzenli olarak toplanacak evsel atıkların çevreye zarar vermeden, hızlı ve güvenli bir şekilde bertaraf tesisine ulaştırılmasını sağlayacak. Böylece hem çevremizi koruyacağız hem de atık yönetiminde modern ve sürdürülebilir bir sisteme kavuşacağız” dedi.

