Ahlatcı Holding’in dev boyutlardaki Gold Force Barut Fabrikası ile Arca’nın fişek ve kapsül fabrikaları, Sungurlu’yu Türkiye’nin en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri, hatta en önemlisi haline getirdi.

Sungurlu Belediyesi de, ilçenin kaderini değiştiren bu büyük gelişmeyi, Sungurlu’nun kavşak ve meydanlarını “savunma sanayi” temalı yazı ve maketlerle donatarak “savunma sanayi merkezi” unvanını perçinlemeye başladı.

Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin Çorum-Ankara Karayolu’nu savunma sanayiine ilişkin görsellerle donatma projesine, şehir merkezindeki havuzlu kavşağa top arabası yerleştirilmesiyle start verilmişti. Şimdi de Taşköprü Kavşağı, bundan böyle Sungurlu’nun kimliğini oluşturacak savunma sanayii objeleriyle modern bir görünüme kavuşturuluyor.