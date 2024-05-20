Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk programının ardından kutlamalar İlçe Stadyumunda devam etti. İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirlerin okunması, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, spor gösterileri ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Programda Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesince düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



Programa İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı, Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.