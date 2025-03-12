Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri son olarak ilçe genelinde bulunan marketlerde kapsamlı denetimlerde bulundu. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde önemli kriterler titizlikle incelendi.

Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin son kullanma ve tüketim tarihleri tek tek kontrol edildi. Özellikle Ramazan ayında tüketimi artan gıda ürünlerinin hijyenik koşullarda saklanıp saklanmadığına dikkat eden ekipler, halk sağlığını koruma konusunda gerekli hassasiyeti gösterdi.

Vatandaşların ekonomik mağduriyet yaşamaması adına etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumluluğu da detaylı şekilde incelendi. Bu sayede tüketicilerin alışveriş sırasında karşılaşabilecekleri fiyat farklılıklarının önüne geçilmesi hedeflendi.

Denetimlerde marketlerdeki muhafaza koşulları da göz ardı edilmedi. Gıdaların doğru saklama şartlarında muhafaza edilip edilmediği, sıcaklık ve nem kontrolleri yapılarak incelendi.

Sungurlu Belediyesi yetkilileri, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi adına denetimlerin Ramazan ayı boyunca da düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarıların yapılacağı ve gerektiğinde cezai işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

Editör: Haber Merkezi