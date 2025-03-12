Sungurlu Belediyesi, ilçenin en önemli sorunlarından biri olan içmesuyu altyapısını yenilemek için başlattığı kapsamlı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçede uzun yıllardır kullanılan ve insan sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen asbestli borular, artık tarih oluyor.

Yıllardır ilçenin içme suyu altyapısında kullanılan asbestli borular, sağlık açısından önemli riskleri beraberinde getiriyor. Sungurlu Belediyesi, halk sağlığını korumak ve su kalitesini yükseltmek için bu boruları tamamen yenileme kararı aldı.

Belediye ekipleri, ilk etapta toplam 37 kilometrelik alandaki asbestli boruların değiştirilmesi ve abone bağlantılarının yenilenmesi işlemini tamamladı.

YENİ İSALE HATTI

İÇİN İMZA ATILDI

İçme suyu altyapısını modernize etmek için ikinci bir adım olarak, toplam 42 kilometre uzunluğundaki içme suyu isale hattının yenilenmesi de planlanıyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ihale sonucu, yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Çalışmaların hızla başlaması ve kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

FİNANSMANI DA İLLER

BANKASI SAĞLAYACAK

Projenin finansmanı konusunda da bilgi veren Sungurlu Belediyesi, İller Bankası’ndan alınacak kredi ve hibe destekleriyle bu dev projeyi hayata geçireceklerini açıkladı.

Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada; “İçme suyu isale hattımızın tamamını İller Bankası'nın sağlayacağı kredi ve hibelerle yeniliyoruz. Böylelikle Sungurlu halkını, yıllardır yaşadığı içme suyu sıkıntısından ve asbestli borulardan kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

TEMİZ İÇMESUYU

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kesintisiz erişimi sağlanacak. Belediye yetkilileri, projeyi en kısa zamanda tamamlamak ve vatandaşların hayat kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ