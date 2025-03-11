Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu’nu evinde ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, beraberinde İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu ve yönetim kurulu üyesi Tuncay Bilim ile Seyfi Keyvanoğlu’nu ziyaret ederek her zaman yanlarında ve destekçileri olduklarını iletti.

Nuh Aluç, “Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu amcamızı İl Genel Meclisi Üyemiz Fehmi Vargeloğlu ve Yönetim Kurulu Üyemiz Tuncay Bilim ile evinde ziyaret ettik. Başkanımıza nazik ev sahipliği ve hoş sohbeti için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi