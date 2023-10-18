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Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği bu günlerde ilçedeki öğrenci ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağıtılan sıcak çorbayla ısınıyor.



Sungurlu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Gülen yüzümüzle içinizi ısıtıyoruz. Özellikle sabah saatlerinde ilk derse yetişme telaşıyla kahvaltı yapma fırsatı bulamayanlar, yurtlarda ya da öğrenci evlerinde kalan ve ev yemeklerinin tadını özleyen öğrencilerimiz için de bulunmaz bir fırsat sunuyoruz. Ev tipi sıcak çorbanın kokusu ve lezzeti işe giden vatandaşlarımızın içini ısıtacak. Tüm hemşerilerimizi Kaymakamlık binası yanında her gün sabah 07.00-08.30 arasında bir bardak çorbamızı içmeye bekliyoruz” görüşlerine yer verildi.