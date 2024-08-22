Çorum'un Sungurlu ilçesindeki şehit kabirlerinde bakım ve çevre düzenlemesi yapıldığı bildirildi.

Sungurlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehit Havacı Er Kalender Yaralı ve şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yusuf Güvenbaş'ın Sarıtepe Mezarlığı'nda bulunan kabirlerinin Fen İşleri Müdürlüğünce bakıma alındığı belirtildi.

Açıklamada, şehitlere saygı gereği yürütülen çalışma kapsamında kabirlerde bakım, onarım, peyzaj ve çevre düzenlemesinin yapıldığı, yolunun onarıldığı aktarıldı.

Editör: AA AJANS