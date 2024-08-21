Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hande Tahmaz Karaman ve L'Institut Agro Montpellier ile yaptığı ortak bir çalışma için yetkililer aracılığıyla Selahattin Ambarkütük’ten Ayağıbüyük köyünde bulunan üzüm bağlarından yaprak numunesi istedi. Doç. Dr. Hande Tahmaz Karaman ve L'Institut Agro Montpellier, Türkiye’de şarap yapımında kullanılan yerel çeşitlerin DNA analizlerinin yapılarak profillerinin belirlenmesi ve bu verilerin enstitünün zengin veritabanı ile kıyaslanarak bu çeşitlerin olası akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi konusunda bir çalışma yürütüyor.



AMBARKÜTÜK’ÜN ÇABALARI İLE ADINI DUYURDU…

‘Sungurlu Beyazı’ ilçenin tanınan isimlerinden Selahattin Ambarkütük’ün çabaları ile adını tekrar duyurmayı başardı. Ambarkütük, bir zamanlar ünüyle adını her yere duyuran, zamanla kaybolmaya yüz tutmuş “Sungurlu Beyazı” üzümünü tekrar eski günlerine döndürmek için yaklaşık 6 yıldır çalışmalar yapıyor. Selahattin Ambarkütük, Ayağıbüyük köyünde yetiştirilen üzümün adını duyurmak için sulamadan budamaya kadar bağlardan hiç çıkmıyor.

GURMELER ‘SUNGURLU BEYAZI’NI YERİNDE TATMIŞTI…

Geçtiğimiz yıl ünlü Gurmeler Levon Bağış ve Umay Çeviker, ‘Sungurlu Beyazı’ üzümünü yerinde tatmak için Sungurlu’ya gelmişti. Gurme Levon Bağış ve Umay Çeviker, beraberlerinde üzümün adını tekrar duyuran Selahattin Ambarkütük ile ilçeye bağlı Ayağıbüyük Köyüne giderek üzüm bağlarını ziyaret etti. Bağış ve Çeviker, burada meşhur üzümleri yerinde tadarak, bağ sahipleriyle sohbet ettiler. ‘Sungurlu Beyazı’ üzümlerini oldukça beğenen Gurme Levon Bağış ile Umay Çeviker, hem bağları hem de meşhur üzümleri yakından inceledi.