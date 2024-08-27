Sungurlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, belediye personeline yönelik olarak Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi. OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç tarafından verilen 13 personel katıldı.

Eğitimde proje kavramı, fon kaynakları, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen başarılı projeler, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve proje yönetiminin temel adımları gibi başlıklar ele alındı. Katılımcılar; sorun, mevcut durum, hedef, strateji ve paydaş analizleri ile planlama, risk analizi ve bütçeleme süreçlerini detaylı biçimde inceleme fırsatı yakaladı.

Katılımcılar ile Sungurlu'nun ihtiyaçları, fırsatları ve gelişim alanlarının istişare edildiği eğitimde ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda yeni proje fikirleri geliştirmek için atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Eğitim, Sungurlu’nun kalkınmasına katkı sağlayacak proje fikirlerinin ortaya çıkması açısından verimli geçti.