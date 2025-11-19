Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), Sungurlu’daki iki okula sağladığı katkılarla eğitime destek çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıf, Habib Güleser Öztaş İlkokulu’nun bilişim sınıfı için öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmeye yönelik donanım malzemeleri desteği sağladı. Bu katkı sayesinde öğrencilerin 21. yüzyıl becerileriyle daha donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı aracılığıyla Sungurlu’da bulunan TOKİ Mehmet Akif İlkokuluna ise “Celal Ersin” anısına bir Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı kazandırıldı. Vakıf, dayanışmanın gücüyle binlerce çocuğa eğitimde eşit fırsatlar sunmaya devam ederken, projeye destek veren bağışçıya da teşekkürlerini iletti.

2017 yılında beş kadın hekimin çabasıyla temelleri atılan KAHEV, kısa sürede yaklaşık 20 bin kadın hekimin katılımıyla büyüyerek 31 Aralık 2018’de resmiyet kazandı. Kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışında binlerce öğrencinin hayatına dokunan vakıf, okul öncesinden üniversiteye kadar geniş bir yelpazede eğitim desteği sunuyor.

Muhabir: Haber Merkezi