Toplantıda alınan kararla, Vali Çalgan, Sungurlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirildi.

Vali Çalgan başkanlığında toplanan Yönetim Kurulu, arsa tahsisi yapılmış sanayicilerin yatırım taleplerini ele aldı. Toplantıda, yatırım süreçlerinin hızlandırılması ve bölgenin sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Sungurlu OSB’nin ekonomik gelişime katkı sağlayan önemli bir yatırım merkezi haline gelmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi