Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu’da Belediye Başkanı Muhsin Dere'yi ziyaret ederek bir süre görüştü. Vahit Kayrıcı, daha sonra geçtiğimiz günlerde yeni binalarına taşınan MHP İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Milletvekili Kayrıcı, İlçe Başkanı Ethem Alaf ve Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez'e 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ve MHP İl Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı ilçe ziyaretinde Devlet Bahçeli’nin himayelerinde başlatılan “Hayırlı Günler Komşum” temalı “Derdiniz Derdimizdir” ziyaret programlarının istişaresi de yapılarak vatandaşların geri dönüşleri, talepleri ve çözüm noktaları değerlendirildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR