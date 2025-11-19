Sungurlu Belediyesi, vatandaşların daha hijyenik ve huzurlu bir ortamda ibadet edebilmeleri için ilçe genelindeki tüm camilerde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında camilerin iç ve dış bölümleri, halılar, abdesthaneler ve bahçe alanları titizlikle temizleniyor. Ayrıca düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon işlemleriyle camiler daha sağlıklı hale getiriliyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, temizlik faaliyetlerinin sadece fiziksel bir çalışma olmadığını vurgulayarak, “Camilerimiz toplumumuzun manevi merkezleridir. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadet edebilmeleri için temizlik çalışmalarımızı periyodik olarak sürdürüyoruz.” dedi.

Sungurlu Belediyesi ekiplerinin, ilçe genelindeki tüm camilerde temizlik faaliyetlerini kısa sürede tamamlayarak çalışmaları düzenli aralıklarla tekrarlamayı planladığı belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi