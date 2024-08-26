Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Yenidoğan Mahallesi Muhtarı ayakkabıcı esnafı Cemal Keçelioğlu’nun annesi Fadime Keçelioğlu vefat etti.

Yenidoğan Mahallesi’nde (Komler) oturan Şevket Keçelioğlu'nun eşi, Cemal Keçelioğlu, Serdal ve Belediye'de çalışan Erdal Keçelioğlu'nun annesi Fadime Keçelioğlu hayata veda etti.

Merhumenin cenazesi öğle namazının ardından Sungurlu Ulu Camiinde kılınacak namazın ardından Yenidoğan Mahallesi (Komler) mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ