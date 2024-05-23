Olay 19 Mayıs'ta meydana geldi. Merkeze bağlı Çağşak Köyün'de hayvan otlatan çoban dere yatağında hareketsiz yatan bir kişi gördü.

Çobanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sungurlu ilçesinden 2 gün önce kayıp olarak hakkında bildirim bulunan Dursun Çoruk olduğu belirlenen kişinin tabanca ile vurularak öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Ü.C. (46), A.Y. (41) ve S.İ. (38)'in Çoruk'u Sungurlu’da öldürdükten sonra araçla Çağşak Köyüne götürerek dereye attıkları belirlendi.

Şüpheli 3 kişi jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.