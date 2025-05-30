Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde kavşaklar, savunma sanayi temasıyla baştan tasarlanıyor.

Sungurlu Belediyesi tarafından başlatılan yeni şehir estetiği projesi kapsamında, özellikle Ankara-Samsun Karayolu’nun şehir içi geçiş güzergâhındaki kavşaklar modernize ediliyor. İlçenin savunma sanayiyle özdeşleşen kimliğini yansıtacak tematik dokunuşlarla peyzaj düzenlemeleri yapılırken, kavşaklara sembolik savunma sanayi objeleri yerleştiriliyor.

Sungurlu Belediyesi Başkanı Muhsin Dere’nin talimatıyla kavşak düzenleme çalışmalarına şehir merkezinden başladı. İlk olarak ilçenin merkezinde yer alan ana kavşakta peyzaj çalışmaları tamamlandı. Bu alana sembolik bir top arabası yerleştirilerek, Sungurlu’nun savunma sanayindeki stratejik konumu vurgulandı. Belediye ekipleri, bu çalışmanın bir başlangıç olduğunu ve tüm kavşaklarda benzer bir dönüşüm planlandığını belirtti.

SUNGURLU’NUN SAVUNMA SANAYİ

KİMLİĞİ KAVŞAKLARA YANSITILIYOR

Son yıllarda savunma sanayine yönelik yatırımlarla öne çıkan Sungurlu, artık bu kimliğini şehir estetiğine de taşıyor. Belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilçenin farklı noktalarındaki kavşaklar hem görsel hem de tematik açıdan yenilenecek. Her kavşakta savunma sanayini simgeleyen objeler, araçlar ya da tarihi unsurlar yer alacak. Böylece Sungurlu’nun bu sektördeki yükselen profilinin kentsel mekânlarda görünür hale gelmesi amaçlanıyor.

MODERN ŞEHİR

MOBİLYALARI

Kavşaklarda yalnızca tematik yerleştirmeler yapılmıyor; aynı zamanda modern kent mobilyaları, aydınlatma unsurları ve çevre düzenlemesiyle birlikte çağdaş bir görünüm elde edilmesi hedefleniyor.

Sungurlu Belediyesi, bu çalışmalarda estetik değerlerin yanı sıra trafik güvenliğini de ön planda tutarak, sürücü ve yayalar için daha düzenli geçiş noktaları oluşturmayı planlıyor.

BAŞKAN DERE’DEN

VİZYON PROJELER

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, savunma sanayi yatırımlarında önemli bir rol üstlenmiş isimlerden biri olarak biliniyor.

Hem Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılı görevinde hem de Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana ilçeyi savunma sanayinin stratejik merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Muhsin Dere, bu alandaki şehir kimliği dönüşümünü de hızlandırıyor.

Kavşaklara yerleştirilecek görsellerin, bu vizyonun bir uzantısı olduğu ifade ediliyor.

ŞEHİR ESTETİĞİ İLE SAVUNMA

SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRİLİYOR

Yeni düzenlemelerle birlikte Sungurlu’nun ana arterlerinde savunma sanayi vurgusu, hem görsel bir tema olarak öne çıkacak hem de ilçenin yatırımcılar nezdindeki cazibesine katkı sağlayacak.

Belediye kaynakları, bu çalışmanın sadece estetik değil aynı zamanda stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, Sungurlu’nun şehir planlamasında savunma sanayi temalı dokunuşlara daha fazla yer verileceğini bildirdi.

ETAP ETAP SÜRECEK

Sungurlu Belediyesi, kavşak yenileme çalışmalarının etaplar halinde sürdürüleceğini duyurdu. İlk uygulamanın ardından kısa süre içinde Ankara-Samsun karayolu üzerindeki diğer kavşaklarda da benzer düzenlemelere başlanacak. Top arabası, maket mühimmat, sembolik radar sistemleri gibi objelerle desteklenecek projede, yerel tarih ve modern sanayi entegrasyonu da göz önünde bulundurulacak.

Editör: SELDA FINDIK