Çorum’un Sungurlu ilçesinde çevre altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım atılıyor. Sungurlu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçedeki atıksu arıtma tesisinin bakım, onarım ve yenilenmesi için açık ihale usulüyle yeni bir proje başlatıyor. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi kapsamında yapılacak ihale, yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden gerçekleştirilecek.

Belediye tarafından yapılan duyuruda, söz konusu çalışmanın tesisin performansını artırmayı, daha verimli çalışmasını sağlamayı ve bölgedeki çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi amaçladığı belirtildi. İhale, 20 Haziran 2025 Cuma günü saat 11.00’de Sungurlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

TESİS YENİLEME İŞİ

170 GÜN SÜRECEK

Yapılacak işler kapsamında atıksu arıtma tesisinde toplam 39 farklı kalemde bakım, onarım ve yenileme faaliyetleri yürütülecek. Proje süresi yer tesliminden itibaren 170 takvim günü olarak belirlendi. Sözleşmenin imzalanmasından üç gün sonra işe başlanacak. İhalenin teknik ayrıntıları ve uygulama esasları EKAP üzerinden yayımlanan idari şartname içerisinde yer alıyor.

Çalışmalar kapsamında tesisin çeşitli altyapı sistemlerinin güncellenmesi, arıtma proseslerinin iyileştirilmesi ve mevcut yapının daha uzun ömürlü hale getirilmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte tesisin daha etkin ve çevre dostu şekilde çalışacağını ifade etti.

YERLİ FİRMA ŞARTI

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Katılımcıların, tekliflerini elektronik ortamda hazırlayarak e-imza ile onaylaması ve EKAP üzerinden sisteme yüklemesi gerekiyor. İsteklilerin teklif ettikleri toplam bedelin en az yüzde 3’ü oranında geçici teminat sunmaları şartı aranıyor.

İhaleye ilişkin belgeler EKAP üzerinden ücretsiz olarak görülebilirken, teklif verecek firmaların dokümanı e-imza ile sistemden indirmeleri zorunlu tutuluyor. Konsorsiyum olarak teklif verilmesi kabul edilmeyecek ve işin tamamı tek bir firma tarafından üstlenilecek. Elektronik eksiltme uygulanmayacak.

BENZER İŞ DENEYİMİ

OLANLAR AVANTAJLI

İhaleye katılımda yeterlilik kriterleri kapsamında son 15 yıl içinde teklif bedelinin en az yüzde 50’si oranında benzer iş deneyimi olan firmalar avantajlı olacak. Benzer iş tanımı, Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan “A-Altyapı İşleri XI. Grup Arıtma Tesisleri” olarak belirlendi.

Ayrıca, bu ihaleye denk sayılacak mühendislik alanı yalnızca makine mühendisliği olarak açıklandı. Bu doğrultuda teknik yeterliliğe sahip firmaların teklifleri, değerlendirme sürecinde öne çıkacak. İhale sonucunda en ekonomik teklifi sunan firma ile birim fiyat esaslı sözleşme imzalanacak.

Sungurlu Belediyesi tarafından yürütülecek proje, ilçede çevresel altyapının modernizasyonu açısından stratejik öneme sahip. Atıksu arıtma sistemlerinde yapılacak kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları, hem doğal kaynakların korunmasına hem de yerel halkın yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak.

Atıksu arıtma tesislerinin düzenli bakım ve iyileştirme süreçlerinden geçirilmesi, sadece belediye hizmet kalitesini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda yer altı su kaynaklarının kirlenmesini önlüyor, yerel ekosistemin korunmasına katkıda bulunuyor. Sungurlu’daki bu proje, uzun vadede hem çevreye hem de yerel ekonomiye pozitif etkiler sunması beklenen örnek bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Editör: Haber Merkezi