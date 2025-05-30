Belediye Başkanı Muhsin Dere, mesire kafede basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dere, Çorum’da bazı sosyal medya hesaplarındaki imar düzenlemesi iddialara da cevap vererek, “Sungurlu’ya çakılacak her çivinin destekçisi ve takipçisiyiz. Sungurlu’nun herhangi bir bölgesinde, kişiye özel imar düzenlemesi yapılmadı, yapılan revizyon işlemlerinin bölgesel ve Sungurlu’nun genelini kapsadığı, usulsüz ve hukuka uygun olmayan hiçbir iş yapılmadı. Yerel basında ortaya çıkan asılsız haberlere itibar etmeyiniz.” ifadelerini kullandı.

Muhsin Dere, konuşmasına şöyle devam etti, “İlçenin ve hızla gelişmekte olan Organize Sanayi Bölgesinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılık verebilmek adına, mevcut Beton Santralinin yetersizliğine binaen 4 ay gibi kısa bir süreç içerisinde Sungurlu Belediyesi Beton Santrali tarafımızca kurulup hizmet vermeye başlar hale getirilmiştir.

“2026 YILI SONUNA KADAR

SU HATLARI YENİLENECEK”

Su sorununa çözüm üretebilmek adına sondaj, su kuyusu ve mevcut içme suyu isale hatlarının bakım-onarım çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür. 10 adet su kuyusu ve 15.000 metre içme suyu hattı İlçemizin kullanımına sunulmuştur. Asbestli boruları değiştirilip abone bağlantısı tamamlanan 37 kilometrelik hattan sonra 47 kilometrelik içme suyu isale hattının daha yenilenmesi için ihalemiz tamamlanmış olup yüklenici firma tarafından çalışmalara başlanmıştır. Belediyemiz tarafından 2026 yıl sonuna kadar Sungurlu’nun tamamının (212 kilometrelik) içme suyu isale hatlarının yenilenmesi planlanmaktadır.

“ASFALT PLENT TESİSİ

BU YAZ KURULACAK”

Birinci etapta, önceki idarenin, şehrin ana arterlerinde yaptığı beton uygulamasının (bu uygulama yanlış bir uygulama olup yapacağımız sıcak asfalt çalışmalarından daha yüksek verim alınması adına dökülen betonların söküm işlemi gerçekleştirilmiştir) yerine sıcak asfalt dökümü yapılmıştır. Altyapı çalışması tamamlanan yaklaşık 10 kilometrelik ana arterlerimizde sıcak asfalt çalışmalarının ikinci etabı gerçekleştirilmiştir. 2 hafta içerisinde tamamlanan sıcak asfalt döküm çalışmalarımız yol çizgileri ve trafik levhalarıyla birlikte tamamlanarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Sathi kaplama asfalt tesisi tekrar faal hale geçirilmiştir. Sıcak Asfalt Plent Tesisi için sözleşme imzalanmış olup bu yaz içinde tesis kurulup hizmet verir hale getirilecektir.” dedi.

YENİ ARAÇLAR ALINDI

Belediye Başkanı Dere, 1 adet beton pompası, 1 adet loader, 3 adet mikser kazanı yenilemesi, 1 adet vakumlu çöp süpürme aracı, 1 adet 32 metre merdivenli itfaiye aracı, 3 adet elektrikli motosiklet alındığını belirtti.

“EKİPLER SAHADA

SÜREKLİ ÇALIŞIYOR”

Parke, bordür ve peyzaj çalışmalarından da bahseden Muhsin Dere, “Mesire tesisimizin bulunduğu tepeye bahçe oluşturmak amacıyla lavanta dikimi yapıldı. Çorum ve Ankara güzergahı dahil olmak üzere şehrimizde bulunan tüm kavşaklarda peyzaj çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“YENİ İŞYERLERİ

TAMAMLANACAK”

Küçük sanayi sitesinde temeli atılan 28 adet dükkan inşaatının devam ettiğini ifade eden Muhsin Dere, dükkanların 2025 yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

“YENİ PROJELERİMİZ İÇİN

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Sırada ki projelere de değinen Belediye Başkanı Dere, “2025 Sungurlu’muzun yılı olacak, bundan sonra yapacaklarımız; GES tahsisi yapıldı, süreç işliyor. Kültür Merkezi yapacağız ve şu an proje aşamasında. Halk ekmek fabrikası ve asfalt plent tesisi proje aşamasında, sözleşme imzalandı. Haziran sonuna kadar meydana dijital billboard kuracağız. Yaz sonuna kadar klimalı otobüs duraklarımız hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Aşevi- düğün salonu- mahalle konakları- kapalı pazar yerleri- otel ve hamam- emekli kafe proje çalışmalarımız devam ediyor. Kadınlarımız ve gençlerimiz için kültür gezileri düzenleyeceğiz. Tarihi ahşap ve taş binaların restorasyonunu yapacağız. İlgili Bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Dere ıslahları için DSİ ile koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

Editör: Haber Merkezi