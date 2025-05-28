A Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, İlçe Başkanı Keyvan’ın bu hafta sonu dünya evine giren oğlu Yusuf ile Duygu çiftini tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi. Yavuz Ağıralioğlu, ayrıca İlçe Başkanı Keyvan’dan teşkilat çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı.

Teşkilat mensuplarının heyecanı ve kararlılığına dikkat çeken Ağıralioğlu, Sungurlu’nun A Parti için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, daha sonra partililerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.

Editör: Haber Merkezi